Silvio Garattini stronca il digiuno intermittente e i vegani | l’ultimo ripasso su longevità e dieta prima delle feste

Silvio Garattini torna a parlare di longevità e alimentazione, critico verso il digiuno intermittente e le diete vegane. In vista delle festività natalizie, l’esperto mette in discussione alcune tendenze alimentari, offrendo un punto di vista approfondito e riflessivo sulle strategie per mantenere la salute e il benessere durante le festività.

Come ogni anno sotto Natale, Silvio Garattini torna protagonista delle interviste sulla longevità e la dieta giusta. E chi meglio di lui, 97 anni appena compiuti per il fondatore dell’Istituto di ricerca Mario Negri, può parlare di come vivere a lungo e con una invidiabile lucidità. E così quando all’orizzonte si stagliano cene con i parenti, pranzi aziendali e aperitivi con gli amici, arriva puntuale il consiglio di Garattini che instancabile ripete quanto sia importante quantomeno mangiare poco. Ospite il 12 dicembre a La volta buona su Raiuno, lo scienziato ha ribadito: quantità ridotte a tavola, scelte alimentari ragionate e movimento vero, quello che fa sudare. Open.online

