"Dopo 37 anni di discussioni, servono scelte politiche vere e visione per il futuro. Il tempo dei piccoli omini grigi è finito: è ora di costruire, non di bloccare". Quelli a cui si riferisce Marco Coriani, portavoce del circolo di Ventasso di Fratelli d’Italia, non sono gli extraterrestri che qualcuno vede sorvolare la Pietra di Bismantova. Sono i politici e i burocrati “alieni”, lontani dal mondo reale, che hanno frenato la realizzazione della Diga di Vetto. "Trentasette anni di immobilismo e miopia amministrativa hanno fermato un’opera strategica per due province e per l’intera Food Valley", sottolinea Coriani, ribadendo il sostegno del partito alla proposta avanzata da Lino Franzini, ex sindaco di Palanzano e presidente del Comitato Pro Diga: "Soluzione concreta, moderna e sostenibile". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - FdI sulla diga di Vetto: "Serve invaso più grande"