FdI sulla diga di Vetto | Serve invaso più grande
"Dopo 37 anni di discussioni, servono scelte politiche vere e visione per il futuro. Il tempo dei piccoli omini grigi è finito: è ora di costruire, non di bloccare". Quelli a cui si riferisce Marco Coriani, portavoce del circolo di Ventasso di Fratelli d’Italia, non sono gli extraterrestri che qualcuno vede sorvolare la Pietra di Bismantova. Sono i politici e i burocrati “alieni”, lontani dal mondo reale, che hanno frenato la realizzazione della Diga di Vetto. "Trentasette anni di immobilismo e miopia amministrativa hanno fermato un’opera strategica per due province e per l’intera Food Valley", sottolinea Coriani, ribadendo il sostegno del partito alla proposta avanzata da Lino Franzini, ex sindaco di Palanzano e presidente del Comitato Pro Diga: "Soluzione concreta, moderna e sostenibile". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Resto del Carlino a Reggio 19 ottobre 2025. Diga di Vetto il summit tecnico. - facebook.com Vai su Facebook
Diga di Vetto, i numeri: 86 milioni di metri cubi e 519 milioni di costi - X Vai su X
FdI sulla diga di Vetto: "Serve invaso più grande" - Il tempo dei piccoli omini grigi è finito: è ora di costruire, non di bloccare". Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Diga di Vetto, FdI Ventasso: «Un progetto ridotto non serve a nessuno» - Marco Coriani (Fratelli d’Italia Ventasso) interviene nel dibattito sulla realizzazione della diga di Vetto. Secondo redacon.it
Lino Franzini: «La diga di Vetto va realizzata» - richiesto e finanziato dalla Regione Emilia Romagna e dai Consorzi di Bonifica di Reggio Emilia ... Riporta redacon.it