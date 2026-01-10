Difesa sotto attacco

Lo slogan infame è scritto in nero e firmato dalla A cerchiata dell’anarchia: «10-100-1000 a Nassiriya». È apparso all’ingresso del borgo di Marinella, in Liguria, alla vigilia dell’anniversario, il 12 novembre, della strage terroristica in Iraq. La punta dell’iceberg di un antimilitarismo in aumento alimentato dalla causa palestinese. Il “no” dell’università di Bologna al corso di filosofia ai cadetti di Modena, gli alpini accusati di essere nostalgici dal collettivo fucsia, il polverone su carri armati inventati in una scuola di Udine e ben 80 attacchi alle strutture di Leonardo nel 2025 sono segnali che la cultura della difesa e sicurezza è sotto attacco. 🔗 Leggi su Panorama.it

Leggi anche: Mattarella: “L’ONU è sotto attacco e va difesa”

Leggi anche: Venezuela sotto attacco, il ministro della Difesa accusa gli Usa e chiama i cittadini alla mobilitazione: «Non ci piegheranno» – Il video

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Venezuela sotto attacco, il ministro della Difesa accusa gli Usa e chiama i cittadini alla mobilitazione: «Non ci piegheranno» - Il video; ClearSkies: security operations autonome e difesa resiliente; Zelensky cambia i vertici di Difesa e Intelligence militare. Evacuazione a Zaporizhzhia; Kyiv sotto attacco alla vigilia del summit dei volenterosi.

Esplosioni a Caracas, il governo: “Aggressione militare degli USA”. Trump: “Catturati Maduro e la moglie” - Questo il messaggio condiviso su X dal presidente venezuelano Gustavo Petro dopo le forti ... fanpage.it