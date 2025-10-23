Mattarella | L’ONU è sotto attacco e va difesa

Tv2000.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“L’ONU è sotto attacco e va difesa”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un’intervista a La Voce di New York, quotidiano online italoamericano. L’inossservanza dell’ordine internazionale, spiega il Capo dello Stato, provoca disastri. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

