Mattarella | L’ONU è sotto attacco e va difesa
“L’ONU è sotto attacco e va difesa”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un’intervista a La Voce di New York, quotidiano online italoamericano. L’inossservanza dell’ordine internazionale, spiega il Capo dello Stato, provoca disastri. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
