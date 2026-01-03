Venezuela sotto attacco il ministro della Difesa accusa gli Usa e chiama i cittadini alla mobilitazione | Non ci piegheranno – Il video

Dopo l’attacco militare degli Stati Uniti in Venezuela, il ministro della Difesa Vladimir Padrino López ha diffuso un video in cui denuncia una grave aggressione internazionale. L’episodio viene descritto come una violazione del diritto internazionale, finalizzata a cambiare il regime e a ottenere risorse strategiche. La situazione ha portato il governo venezuelano a chiamare i cittadini alla mobilitazione, respingendo le accuse e sottolineando la propria volontà di resistere.

A seguito dell’attacco degli Stati Uniti in Venezuela, il ministro della Difesa Vladimir Padrino López pubblica sul proprio account Instagram un video, denunciando la “gravissima aggressione militare”, definendo l’attacco una violazione del diritto internazionale finalizzata a un cambio di regime e all’accaparramento di risorse strategiche venezuelane. Infine, conferma il sostegno al Decreto di Stato di Commozione Esterna e dichiara il dispiegamento tutte le forze per la difesa della Nazione. Buongiorno, popolo eroico del Venezuela, soldati e soldatesse della patria, figli e figlie di Bolívar. La Forza Armata Nazionale Bolivariana informa il mondo intero che all’alba di oggi, 3 gennaio, il popolo venezuelano è stato oggetto della più criminale aggressione militare da parte del governo degli Stati Uniti d’America. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Ucraina oggi: l’ex vice-premier in galera, l’ex ministro della Difesa in fuga, la polizia sotto accusa, Zelensky muto Leggi anche: Possibile attacco Usa in Venezuela: Maduro chiama Putin e Xi Jinping La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Ultima ora. Attacco in Venezuela, Trump rivendica l'aggressione: Maduro catturato; Il primo attacco Usa in territorio venezuelano; Caracas sotto attacco tra intimidazione e golpe; Venezuela, Tajani: seguiamo situazione, presidente Meloni è informata. Venezuela, Caracas sotto attacco Usa: catturato Maduro e portato fuori dal Paese - Forti esplosioni nella notte a Caracas, con blackout e colonne di fumo vicino a basi militari. firstonline.info

Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro e sua moglie sono stati catturati e sono stati portati fuori dal Paese. - Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro e sua moglie sono stati catturati e sono stati portati fuori dal Paese. bluewin.ch

Trump rivendica l'attacco su Caracas e annuncia su Truth: "Catturato Maduro". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Trump rivendica l'attacco su Caracas e annuncia su Truth: 'Catturato Maduro'. tg24.sky.it

"La capitale del Venezuela è ora sotto attacco da parte del regime statunitense Senza autorizzazione del Congresso, senza il sostegno popolare americano. Solo un'altra guerra terroristica per il petrolio, il saccheggio e il controllo imperiale iniziata con "shock - facebook.com facebook

Venezuela sotto attacco Usa. Esplosioni e colonne di fumo a Caracas. Nella notte le forze americane hanno colpito la capitale venezuelana dando seguito concreto alle minacce rivolte da Donald Trump al presidente Maduro in questi ultimi mesi x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.