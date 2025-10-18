Deve scontare oltre 3 anni di reclusione per una rapina e viene arrestato dai carabinieri

Nella mattinata di sabato 18 ottobre 2025, i carabinieri della Stazione di Cellole hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 47 anni, originario del Napoletano, già ospite presso una struttura terapeutica del territorio di Sessa Aurunca.Il provvedimento è stato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

