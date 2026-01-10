De Rossi torna su Milan-Genoa | La ‘buca’ di Pavlovic? Non siamo gli scemi del villaggio
Daniele De Rossi commenta l’ultima partita tra Milan e Genoa, sottolineando la complessità della sfida e la decisione di Pavlovic. Il tecnico del Genoa evidenzia come non siano “gli scemi del villaggio” e analizza gli episodi chiave, tra cui il rigore sbagliato da Stanciu nel recupero. Un’analisi che riflette l’attenzione del club e la volontà di migliorare nelle prossime occasioni.
(Adnkronos) – Daniele De Rossi non ci sta. Il tecnico del Genoa è tornato sull'ultima partita di campionato contro il Milan, pareggiata 1-1, con un rigore sbagliato in pieno recupero da Stanciu. Un penalty calciato alle stelle dal giocatore rossoblù, anche per colpa della 'buca' fatta sul dischetto da Pavlovic, che con una serie di . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
