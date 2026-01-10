De Rossi si sfoga su Pavlovic e il Milan | Non siamo gli scemi del villaggio!

De Rossi commenta l’episodio di Pavlovic durante Milan-Genoa, sottolineando come il gesto del difensore serbo abbia suscitato polemiche. Il tecnico rossoblù ha espresso il suo punto di vista, evidenziando come i comportamenti in campo siano importanti e non debbano essere sottovalutati. La partita si è conclusa con un episodio controverso che ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.

Il tecnico del Genoa torna sul gesto del difensore serbo e su alcuni atteggiamenti dei rossoneri nel finale del match di San Siro Ha fatto decisamente molto discutere il gesto di Pavlovic in Milan-Genoa, danneggiare il dischetto del rigore su cui stava per calciare Stanciu nel recupero per il gol vittoria con la più classica delle buche. L’errore del rossoblù è poi arrivato puntuale, anche se non è su questo che si è soffermato Daniele De Rossi. L’allenatore del Grifone nella conferenza stampa prima del match delicatissimo col Cagliari è tornato proprio sull’episodio e il comportamento generale dei giocatori del Milan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - De Rossi si sfoga su Pavlovic e il Milan: “Non siamo gli scemi del villaggio!” Leggi anche: Fantastic 4, Miles Teller si sfoga su flop del 2015: "Lo dissi ai capi: siamo nei guai" Leggi anche: “Il gol di Pulisic è regolare, non è fallo. E su Pavlovic-Cheddira tutti molto bravi”: De Marco su Milan-Sassuolo a Open Var Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. De Rossi attacca: "La buca di Pavlovic? L'arbitro deve fare di più, non siamo gli scemi del villaggio" - Le parole del tecnico del Genoa in conferenza stampa, ritornando su quanto accaduto a San Siro: "Da giocatori con la maglia rossonera ti aspetti altri comportamenti" ... corrieredellosport.it

De Rossi e la buca di Pavlovic: “Non siamo gli scemi del villaggio. Dal Milan ti aspetti altro” - Le dichiarazioni dell'allenatore del Genoa in conferenza stampa: "All'arbitro gliel'ho detto, serve qualcosa di più" ... tuttosport.com

Daniele De Rossi ancora furioso con Strahinja Pavlovic e i giocatori del Milan - "Giustamente volevano vincere e ti attacchi a tutto, ma per lo spessore di quella maglia ti aspetti altri comportamenti". msn.com

