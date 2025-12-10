Atalanta-Chelsea 2-1 | Scamacca e De Ketelaere trascinano la Dea al terzo posto
L'Atalanta conquista una vittoria fondamentale in Champions League, superando il Chelsea 2-1 in rimonta. Con la firma di Scamacca e De Ketelaere, la squadra bergamasca aggancia il terzo posto in classifica, dopo aver superato le delusioni di campionato. Una notte di grande entusiasmo per la Dea, che continua a sorprendere nel prestigioso torneo europeo.
Bergamo, 9 dicembre 2025 – L’Atalanta si lascia alle spalle la delusione per il ko in campionato contro il Verona e si regala un’altra notte magica di Champions League, nella quale piega 2-1 in rimonta il Chelsea e si issa al terzo posto in classifica a quota 13 punti. Una vittoria figlia di una prova di grande qualità, intensità e personalità da parte degli uomini di Palladino che, dopo aver subito il gol di Joao Pedro al 25’ nonostante il promettente avvio, hanno saputo reagire giocando un’eccellente ripresa, in cui hanno creato tanto e ribaltato il risultato grazie al gol siglato da Scamacca di testa al 55’ e a quello di De Ketelaere che ha messo la ciliegina sulla torta a 7’ dal 90’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
