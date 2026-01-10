L' Atalanta vince ancora e stende il Torino | De Ketelaere e Pasalic fanno volare la squadra di Palladino

L'Atalanta ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il Torino nel ventunesimo turno di Serie A. Con questa prestazione, la squadra di Palladino consolidano la loro posizione in classifica, grazie ai gol di De Ketelaere e Pasalic. La partita ha mostrato una buona organizzazione tattica e determinazione, elementi fondamentali per proseguire nel cammino stagionale.

L' Atalanta vince 2-0 contro il Torino nella sfida valida per il 20° turno di Serie A e continua la scalata alla classifica. Si tratta della terza vittoria consecutiva per la squadra di Palladino, che sale a 28 punti e si avvicina alla zona Europa. Netta supremazia territoriale per la Dea, in vantaggio al 13' grazie a un colpo di testa di Charles De Ketelaere. Nella ripresa i nerazzurri partono di nuovo forte e sfiorano il raddoppio con un palo di Zappacosta, decisiva la deviazione di Paleari. I cambi di Baroni cambiano il match e negli ultimi minuti il Torino sfiora il pareggio in un paio di occasioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'Atalanta vince ancora e stende il Torino: De Ketelaere e Pasalic fanno volare la squadra di Palladino Leggi anche: Champions League, Atalanta-Chelsea 2-1: De Ketelaere fa volare la Dea Leggi anche: Scamacca e Lookman con De Ketelaere: la nuova Atalanta di Palladino va all'attacco Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Gasperini, la festa dura poco: l’Atalanta vince e la sua Roma incassa un’altra sconfitta; Krstovic stende il Bologna: l’Atalanta vince 2-0 e resta in corsa Champions; Primavera 1 - La Juventus non sfonda, 0-0 contro il Parma. Bene il Torino che vince e abbandona l'ultimo posto; Risultati e classifica di serie A: giornata 19. L'Atalanta vince ancora e stende il Torino: De Ketelaere e Pasalic fanno volare la squadra di Palladino - 0 contro il Torino nella sfida valida per il 20° turno di Serie A e continua la scalata alla classifica. ilgiornale.it

Atalanta-Torino 2-0, gol e highlights: decidono De Ketelaere e Pasalic - 1, esito finale di 21 incontri, è il risultato più frequente tra Atalanta e Torino in Serie A, l’ultimo dei quali proprio nella gara di ritorno dello scorso campionato, l’1 febbraio 2025 in casa ... sport.sky.it

Atalanta-Torino 2-0: il tabellino - L’Atalanta è reduce dalle vittorie contro Bologna e Roma e vorrà proseguire nel suo percorso di ritrov ... toro.it

Sono bastati pochi giorni per cambiare totalmente la decisione su due episodi molto simili. Sabato 3 gennaio, l'Atalanta vince contro la Roma grazie ad un gol di Scalvini che ha fatto molto discutere per un possibile tocco di mano del centrale orobico. Cinque - facebook.com facebook

Doppietta Krstovic, l’ #Atalanta vince 2-0 a #Bologna e lo scavalca in classifica x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.