Sport e Inclusione | L’Avellino Basket in campo per il sociale

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Avellino Basket si distingue ancora una volta impegnandosi nel sociale durante la 17ª giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West. In occasione della partita contro Unieuro Forlì, in programma al PalaDelMauro, il club biancoverde promuove iniziative di inclusione e solidarietà, rafforzando il suo ruolo come protagonista attivo nella comunità locale.

Sport e Inclusione: L'Avellino Basket in campo per il sociale. In occasione del match valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West, Unicusano Avellino Basket – Unieuro Forlì, in programma domenica al PalaDelMauro, il club biancoverde, in collaborazione con il CONI di.

