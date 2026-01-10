Dal dossieraggio alle mosse di Trump Capezzone | ecco Il Tempo di oggi e di domani

Ecco l'analisi delle notizie principali di oggi e domani, con focus sul dossieraggio, le posizioni di Giorgia Meloni e le proposte di Il Tempo. Si approfondiscono inoltre i casi emblematici come Bellavia-Report, le riflessioni dell'ambasciatore Bolton e le recenti tensioni a Teheran, offrendo uno sguardo equilibrato sugli eventi nazionali e internazionali.

La verità di Giorgia Meloni, la proposta de Il Tempo di istituire una commissione d'inchiesta parlamentare sul secondo caso di dossieraggio, il caso Bellavia-Report, gli scenari suggeriti dall'ambasciatore John Bolton già consigliere della sicurezza nazionale di Donald Trump, le ore drammatiche di Teheran tra paura e speranza per il crollo del regime. Il direttore Daniele Capezzone illustra Il Tempo di oggi e tratteggia quello di domani: buona visione. IL TEMPO Edicola digitale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Dal dossieraggio alle mosse di Trump. Capezzone: ecco Il Tempo di oggi e di domani Leggi anche: Dalle accuse di islamofobia al dossieraggio: Capezzone su Il Tempo di oggi Leggi anche: Da ProPalopoli alle foto esclusive che inchiodano Hannoun. Capezzone e Il Tempo di oggi e di domani La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sono stata intervistata dal Domani. Qui, se vi va, il testo integrale --- A capo di una Vigilanza Rai «imbavagliata» da oltre un anno, la senatrice Barbara Floridia denuncia le mosse della destra per bloccare i lavori della Commissione. I “casi Rai” sono nume - facebook.com facebook

