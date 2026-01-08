Dalle accuse di islamofobia al dossieraggio | Capezzone su Il Tempo di oggi

In questo articolo analizziamo le recenti accuse rivolte a Il Tempo, tra cui quelle di islamofobia, e approfondiamo le questioni di dossieraggio, traffici sospetti e violenze politiche. Si esaminano i diversi punti di vista e i fatti emergenti, offrendo uno sguardo chiaro e obiettivo su temi complessi e attuali, senza enfasi o sensazionalismi. Un'analisi accurata per comprendere meglio le dinamiche che coinvolgono il quotidiano e il contesto politico e sociale odierno.

Il Tempo è accusato di islamofobia come chiunque abbia sollevato dubbi su Hannoun. Ma è Il Tempo a essere islamofobo? Oppure è giusto fare chiarezza su chi chiedeva soldi per i bambini di Gaza e poi faceva traffici con Hamas? Ma su Il Tempo di oggi c'è spazio anche per la violenza rossa a Roma contro i ragazzi di Gioventù nazionale, le crepe nel regime iraniano e il soccorso iracheno e la questione dossieraggio. Il punto con il direttore Daniele Capezzone. IL TEMPO L'edicola digitale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Dalle accuse di islamofobia al dossieraggio: Capezzone su Il Tempo di oggi Leggi anche: Da ProPalopoli alle foto esclusive che inchiodano Hannoun. Capezzone e Il Tempo di oggi e di domani Leggi anche: Regalo di Natale, arrestato Hannoun. Capezzone: le inchieste del Tempo di ieri, oggi e domani Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Palamara: «Accuse di dossieraggio sulla Salis? Il solito doppiopesismo di sinistra» - L’ex magistrato dopo gli attacchi contro «La Verità» della stampa progressista: «In Italia lo scoop esiste solo se colpisce la destra, mai se danneggia i dem. panorama.it ? Hannoun e le accuse di islamofobia, la violenza rossa a Roma, l’Iran e la questione dossieraggio. Nicolás Maduro e Cilia Flores catturati e trasferiti a New York per essere processati negli Stati Uniti con accuse di narcoterrorismo - facebook.com facebook Sul @ilgiornale la rivelazione di un dossier, finanziato persino con soldi dell’Ue, che ci attacca per una presunta e ovviamente inesistente #islamofobia. Evidentemente siamo sgradite agli islamisti perché ogni giorno la Lega lotta contro chi vorrebbe imporre x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.