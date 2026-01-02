Da ProPalopoli alle foto esclusive che inchiodano Hannoun Capezzone e Il Tempo di oggi e di domani

Su Il Tempo di oggi e di domani, un approfondimento su ProPalopoli e le foto esclusive di Hannoun con i vertici di Hamas. Un’analisi equilibrata su temi di attualità, dal bilancio del Giubileo alle sfide di politica e giustizia, senza sensazionalismi. Un’occasione per comprendere meglio le vicende recenti, con un approccio sobrio e accurato, che offre uno sguardo completo e documentato sui fatti più rilevanti.

Ora verranno a raccontarci che immobili e sacchi di soldi servivano per i bambini di Gaza. Su Il Tempo in edicola ecco l'inchiestra ProPalopoli, le foti esclusive di Hannoun con i vertici di Hamas e tanto altro, dal bilancio del Giubileo al calvario di Alemanno in carcere. Il punto con il direttore Daniele Capezzone. E Il Tempo di domani. Roma, far-west nella nuova metro Colosseo: un borseggio scatena la maxi-rissa.

