Da Minneapolis un monito all’Italia | la politica del grilletto facile è un pericolo da combattere

Da Minneapolis arriva un avvertimento per l’Italia sulla diffusione di politiche che favoriscono l’uso immediato della forza. La retorica di figure come Trump evidenzia come la promozione di un “grilletto facile” possa rappresentare un rischio reale per la sicurezza e la coesione sociale. Un tema di attualità che richiede attenzione e riflessione, anche al di fuori degli schieramenti politici.

Quella di Trump non è una crociata per la sicurezza, ne ha solo la forma propagandistica. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

