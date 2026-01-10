Da Minneapolis un monito all’Italia | la politica del grilletto facile è un pericolo da combattere
Da Minneapolis arriva un avvertimento per l’Italia sulla diffusione di politiche che favoriscono l’uso immediato della forza. La retorica di figure come Trump evidenzia come la promozione di un “grilletto facile” possa rappresentare un rischio reale per la sicurezza e la coesione sociale. Un tema di attualità che richiede attenzione e riflessione, anche al di fuori degli schieramenti politici.
Quella di Trump non è una crociata per la sicurezza, ne ha solo la forma propagandistica. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Minneapolis, sangue di Stato: quando la violenza di Trump diventa modello e minaccia le democrazie europee x.com
Quello che sta accadendo a Minneapolis è gravissimo e non può lasciarci indifferenti. Durante una maxi-operazione dell'ICE (l'agenzia federale per l'immigrazione) voluta da Trump, un agente ha ucciso Renée Nicole Good, una donna di 37 anni. La Casa Bia - facebook.com facebook
