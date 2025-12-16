La lettera del civismo Firme il monito dei cento | Dov’è finita la politica?

Oltre cento cittadini firmano una lettera aperta lanciata dall’architetto Filippo Boretti, intitolata

Oltre cento firme per non restare in silenzio di fronte alla crisi della città. La lettera aperta, lanciata dall’architetto Filippo Boretti, intitolata "Prato non può più accettare come normale ciò che normale non è" sta conquistando, giorno dopo giorno, adesioni. Qualche politico c’è, ma è soprattutto quella borghesia illuminata (se si può usare un termine del genere) che vuole dare segno di presenza, cercare di scuotere se stessa e le coscienze altrui, almeno quelle del vicino. Il messaggio sarebbe indirizzato alle istituzioni e alla politica, partiti in primis, che sembrerebbe al momento però sorda. Lanazione.it

