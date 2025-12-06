L’Italia sorteggia un girone facile Adesso c’è soltanto da andare ai Mondiali

Se gli azzurri supereranno gli spareggi, nel torneo iridato affronteranno un gruppo tenero: Canada, Svizzera e Qatar. Canada, Svizzera e Qatar: saranno queste le tre avversarie con cui dovrà vedersela l’Italia, qualora dovesse riuscire a centrare la qualificazione ai Mondiali del prossimo anno. Poteva andare sicuramente peggio, in virtù del fatto che alla vigilia del sorteggio dei gironi che si è svolto ieri a Washington, le sei nazionali che vinceranno i rispettivi playoff di marzo erano state inserite in quarta fascia insieme a Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti e Nuova Zelanda. Il rischio era quello di incrociare già nella fase a gruppi corazzate come Spagna, Argentina, Francia o Brasile; o comunque un girone di ferro con squadre insidiose come Uruguay, Colombia o quella Norvegia che tanto male ci ha fatto nel girone di qualificazione europeo. 🔗 Leggi su Laverita.info

