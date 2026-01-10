Da Crans Montana al Niguarda | il medico che ha organizzato il ponte aereo salva vite

Da Crans Montana al Niguarda, un medico ha coordinato un ponte aereo per salvare vite. In pochi attimi, la macchina dei soccorsi si è mossa, garantendo un intervento rapido ed efficace. Nonostante la tragedia si fosse verificata all’estero, l’azione tempestiva ha dimostrato l’importanza della collaborazione internazionale nel settore sanitario. Un esempio di dedizione e prontezza al servizio della vita.

Quando nella notte del primo gennaio 2026 l'incendio è scoppiato nel locale di Crans Montana, Svizzera, tra i primi che si sono.

