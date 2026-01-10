Da Crans Montana al Niguarda | il medico che ha organizzato il ponte aereo salva vite

Da Crans Montana al Niguarda, un medico ha coordinato un ponte aereo per salvare vite. In pochi attimi, la macchina dei soccorsi si è mossa, garantendo un intervento rapido ed efficace. Nonostante la tragedia si fosse verificata all’estero, l’azione tempestiva ha dimostrato l’importanza della collaborazione internazionale nel settore sanitario. Un esempio di dedizione e prontezza al servizio della vita.

È successo tutto in pochi attimi e in pochi attimi la macchina dei soccorsi si è attivata. Anche se la tragedia che si era appena consumata non era avvenuta in Italia. Quando nella notte del primo gennaio 2026 l'incendio è scoppiato nel locale di Crans Montana, Svizzera, tra i primi che si sono. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Venti voli in elisoccorso da Crans Montana al Niguarda: come è stato organizzato il maxi ponte aereo Leggi anche: Il ponte aereo fra Crans-Montana e Niguarda: occhi al meteo e coordinamento sovranazionale Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Crans-Montana, il bollettino medico degli 11 ustionati all'ospedale Niguarda di Milano - Diretta; Crans-Montana, dal Niguarda il nuovo bollettino medico sugli undici pazienti. I medici: «Non sono fuori pericolo, percorso lungo»; Come stanno i ragazzi dell’incendio di Crans Montana ricoverati al Niguarda; Meloni al Niguarda, visita ai feriti di Crans Montana. I medici, 'per loro ogni giorno è un giorno guadagnato'. Crans-Montana, Marta Tosca: «13mila centimetri quadrati di pelle per curare 4 pazienti del Niguarda» - Il trattamento delle ustioni estese richiede quantità elevate di pelle e un processo medico altamente specializzato. ilmessaggero.it

Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista" - 'In terapia intensiva' dell'ospedale Niguarda di Milano, 'abbiamo 3 pazienti' coinvolti nell'incendio di Crans Montana 'molto più critici di altri. adnkronos.com

Crans Montana, corsa contro il tempo al Niguarda: usati 13mila centimetri di pelle per quattro ustionati, ma tre restano critici - Tre di loro, però, restano in condizioni molto delicate anche a causa di altre complicazioni dovute al ... milanotoday.it

L'inchiesta sulla strage di Crans-Montana si amplia: i video e i contenuti digitali del locale sarebbero stati cancellati dopo il rogo che ha ucciso 40 persone - facebook.com facebook

Crans-Montana, Meloni, i ministri e le opposizioni alla messa a Roma per le vittime x.com

