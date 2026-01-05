Venti voli in elisoccorso da Crans Montana al Niguarda | come è stato organizzato il maxi ponte aereo

A Crans Montana, sono stati effettuati venti voli in elisoccorso diretti al Niguarda, nell’ambito di un articolato intervento di maxi ponte aereo. Questa operazione è stata pianificata con attenzione per garantire tempestività e sicurezza, coordinando le risorse disponibili tra le due strutture. La complessità dell’organizzazione ha richiesto un’attenta gestione logistica, assicurando un supporto continuo alle emergenze e alle esigenze di cura dei pazienti.

