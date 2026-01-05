Il ponte aereo fra Crans-Montana e Niguarda | occhi al meteo e coordinamento sovranazionale

Il ponte aereo tra Crans-Montana e Niguarda rappresenta una complessa operazione di coordinamento internazionale, fondamentale per il trasferimento rapido dei feriti. Con condizioni meteorologiche variabili, monitorare il meteo è essenziale per garantire sicurezza e efficacia. Questo collegamento, realizzato in tempi rapidi, sottolinea l’importanza di una collaborazione sovranazionale per rispondere a emergenze di questa portata.

Milano, 5 gennaio 2026 – Quaranta ore di volo in meno di tre giorni, calcolava l'assessore lombardo al Welfare Guido Bertolaso sabato mattina, prima che l'atterraggio di altri tre feriti, tra il 3 e il 4 gennaio, facesse salire a undici i sopravvissuti al rogo di Crans-Montana portati al Niguarda. Il ponte aereo con la Svizzera organizzato dall'Areu, l'Agenzia regionale per l'emergenza-urgenza, nasce il 1° gennaio in una sala parallela alla Soreu, la centrale operativa del 118 lombardo, per non interferire con l'elisoccorso regionale, che schiera cinque elicotteri di cui tre abilitati al volo notturno e tutti con la possibilità di fare trasfusioni a bordo.

