Cutrone Genoa | si valuta anche il suo nome per l’attacco di De Rossi Qual è la situazione e cosa sta succedendo
Patrick Cutrone, attaccante attualmente sotto osservazione, è tra i nomi valutati dal Genoa per rinforzare l’attacco sotto la guida di De Rossi. La recente vittoria contro il Milan ha portato entusiasmo, ma la società continua a monitorare diverse opzioni per rafforzare la rosa. La situazione è in evoluzione, con possibili sviluppi nelle prossime settimane, mentre si cerca di trovare la soluzione più adatta alle esigenze della squadra.
Cutrone Genoa: valutato il suo nome per l’attacco del Grifone. Ecco la situazione e cosa sta accadendo Il blitz di San Siro contro il Milan ha galvanizzato l’ambiente, ma la dirigenza del Genoa non intende fermarsi. Con la sessione invernale di calciomercato nel vivo, il club rossoblù sta sondando il terreno per regalare un ulteriore . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Parma, Cutrone piace al Genoa: si valuta la cessione
Leggi anche: Ottolini Juve, attenzione al possibile terremoto in casa Genoa! Non è escludere un suo addio dopo la partenza a rilento di Vieira: cosa sta succedendo
Parma, Cutrone piace al Genoa: si valuta la cessione - L’attaccante, reduce da meno di mezz’ora nelle ultime cinque partite, sembra essere uscito dai radar di Cuesta ... parmatoday.it
Nome nuovo per l'attacco del Genoa: spunta Cutrone - Si tratta di Patrick Cutrone, centravanti classe 1998 attualmente sotto contratto con il Como. calciomercato.com
Como-Genoa, le pagelle di CM: Strefezza leader e decisivo, quanto lotta Cutrone. Male Ekhator, Messias non incide - Butez 6: brutta uscita al 28' dopo l'incomprensione con Vojvoda su cui viene graziato, con Ahanor che colpisce il palo. calciomercato.com
C’è polemica per il gesto antisportivo di Pavlovic nei concitatissimi minuti finali di Milan-Genoa con il gol del pareggio di Rafael Leao al 92’ e il rigore sbagliato da Stanciu al 99’ - facebook.com facebook
Dopo Verona e Cagliari, il Milan affronta due snodi chiave subito dopo l’Epifania Genoa a San Siro (gio 8/1, 20:45) Fiorentina a Firenze (dom 11/1, 15:00) Un déjà-vu: negli ultimi anni Genoa e Viola tornano spesso come crocevia ravvicinati della stagi x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.