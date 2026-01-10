Cutrone Genoa | si valuta anche il suo nome per l’attacco di De Rossi Qual è la situazione e cosa sta succedendo

Patrick Cutrone, attaccante attualmente sotto osservazione, è tra i nomi valutati dal Genoa per rinforzare l’attacco sotto la guida di De Rossi. La recente vittoria contro il Milan ha portato entusiasmo, ma la società continua a monitorare diverse opzioni per rafforzare la rosa. La situazione è in evoluzione, con possibili sviluppi nelle prossime settimane, mentre si cerca di trovare la soluzione più adatta alle esigenze della squadra.

