Parma Cutrone piace al Genoa | si valuta la cessione

Patrick Cutrone potrebbe lasciare il Parma dopo sei mesi, a causa della ridotta possibilità di impiego. Arrivato in prestito dal Como, l’attaccante si trova ora in seconda fila, con Carlos Cuesta che nelle ultime cinque partite gli ha concesso solo 29 minuti. La società valuta eventuali opportunità di cessione, mentre il Genoa mostra interesse per il giocatore. La situazione rimane da monitorare nelle prossime settimane.

