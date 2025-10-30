Ottolini Juve, attenzione al possibile terremoto in casa Genoa: tutti gli aggiornamenti sul DS accostato ai bianconeri. Un terremoto in casa Genoa potrebbe, paradossalmente, sbloccare la situazione dirigenziale della Juventus. La crisi nera del club rossoblù, ultimo in classifica, sta portando a profonde riflessioni ai vertici della società. E se la panchina dell’allenatore sembra salva (per ora), a saltare potrebbe essere proprio il Direttore Sportivo Marco Ottolini, uno dei nomi di Damien Comolli per il futuro bianconero. Ottolini Juve: la crisi del Genoa cambia lo scenario. Come riportato da diverse fonti, la situazione in casa Genoa è drammatica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Ottolini Juve, attenzione al possibile terremoto in casa Genoa! Non è escludere un suo addio dopo la partenza a rilento di Vieira: cosa sta succedendo