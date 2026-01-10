Curling l’Italia ai play-off del Grand Slam di Steinbach | azzurri qualificati ai quarti

La nazionale italiana di curling ha concluso il Round Robin del Crown Royal Players’ Championship a Steinbach, in Canada, qualificandosi per i quarti di finale del torneo. Questo risultato permette agli azzurri di accedere alla fase a eliminazione diretta del quinto e ultimo evento stagionale del Grand Slam of Curling, un’opportunità importante per competere tra le migliori squadre internazionali.

La squadra italiana maschile di curling ha chiuso il round robin cedendo per 6-9 ai canadesi del Team Dunstone. La sconfitta si è rivelata ininfluente ai fini della qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Joël Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e - facebook.com facebook

Ultimo appuntamento per il circuito internazionale del curling. Arriva il Crown Royal Players’ Championship 2026 dal 6 all’11 gennaio. Scopri il calendario e le partite degli italiani in gara. #curling x.com