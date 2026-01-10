Curling l’Italia ai play-off del Grand Slam di Steinbach | azzurri qualificati ai quarti

La nazionale italiana di curling ha concluso il Round Robin del Crown Royal Players’ Championship a Steinbach, in Canada, qualificandosi per i quarti di finale del torneo. Questo risultato permette agli azzurri di accedere alla fase a eliminazione diretta del quinto e ultimo evento stagionale del Grand Slam of Curling, un’opportunità importante per competere tra le migliori squadre internazionali.

La nazionale maschile chiude il Round Robin del Crown Royal Players' Championship e accede alla fase a eliminazione diretta: sabato sera i quarti di finale A Steinbach, in Canada, si è concluso il Round Robin del Crown Royal Players' Championship, quinto e ultimo torneo stagionale del Grand Slam of Curling, riservato alle dodici migliori squadre.

