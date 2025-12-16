Curling Italia al Canadian Open | azzurri e azzurre in gara nel Grand Slam a Saskatoon
L'Italia partecipa al Canadian Open di curling a Saskatoon, quarto evento stagionale del Grand Slam, dal 16 al 21 dicembre. La competizione internazionale vede protagonisti gli azzurri e le azzurre nel prestigioso torneo che riunisce le migliori squadre del circuito mondiale. Un'occasione importante per mettere alla prova le proprie capacità e conquistare punti preziosi nel ranking globale.
Da martedì 16 a domenica 21 dicembre il grande curling internazionale fa tappa a Saskatoon per l’HearingLife Canadian Open, quarto evento stagionale del Grand Slam. In gara le migliori squadre del mondo, con l’Italia protagonista sia nel torneo maschile che in quello femminile, oltre a una formazione azzurra invitata nel Tier 2. Il Canadian Open di Saskatoon rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario internazionale del curling. Inserito nel circuito del Grand Slam, il torneo riunisce esclusivamente le migliori squadre del ranking mondiale e costituisce un banco di prova fondamentale in vista dei grandi appuntamenti della stagione. Sportface.it
