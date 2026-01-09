Curling l’Italia vince ancora al Grand Slam di Steinbach e vola verso i play-off
La nazionale italiana di curling si è aggiudicata una vittoria importante al Crown Royal Players’ Championship di Steinbach, superando la Scozia in uno spareggio. Con questo risultato, l’Italia conferma la propria competitività nel circuito del Grand Slam e si avvicina ai turni di play-off, rafforzando la propria presenza nel panorama internazionale di questa disciplina.
Successo al tiro di spareggio contro la Scozia per la Nazionale maschile impegnata al Crown Royal Players’ Championship. Azzurri già certi della fase a eliminazione diretta. A Steinbach, in Canada, è entrato nel vivo il Crown Royal Players’ Championship, quinto e ultimo appuntamento stagionale del Grand Slam of Curling. Al torneo partecipano esclusivamente le dodici . 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche: Curling, Italia al Canadian Open: azzurri e azzurre in gara nel Grand Slam a Saskatoon
Leggi anche: Curling, i convocati dell’Italia per il Grand Slam del Nevada: presente solo la squadra maschile
Curling, primo Grand Slam della stagione non esaltante per le squadre italiane - Si rivela avaro di soddisfazioni per l’Italia l’AMJ Masters 2025 di curling, primo dei tornei del Grand Slam in calendario: la selezione maschile si ferma ai quarti di finale, mentre la formazione ... oasport.it
Curling, i convocati dell’Italia per il Grand Slam del Nevada: presente solo la squadra maschile - Tutto pronto per il KIOTI GSOC Tahoe 2025, valevole come terzo Grand Slam of Curling della stagione olimpica che avrà come evento clou a febbraio le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. oasport.it
La squadra italiana maschile di curling si avvicina ai play-off del Players' Championship, quinto e ultimo torneo stagionale del Grand Slam. Joël Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella hanno piegato 7-6 gli scozzesi del Team Whyte - facebook.com facebook
Ultimo appuntamento per il circuito internazionale del curling. Arriva il Crown Royal Players’ Championship 2026 dal 6 all’11 gennaio. Scopri il calendario e le partite degli italiani in gara. #curling x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.