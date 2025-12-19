Ad Atripalda in scena la VI edizione de Le azzurre braccia della Luna

Il 21 dicembre ad Atripalda si terrà la VI edizione di

Il 21 dicembre alle ore 18:00, nella chiesa di San Nicola da Tolentino ad Atripalda, andrà in scena la performance poetica Le azzurre braccia della Luna, organizzata dalla comunità poetica Versipelle. Giunta alla sesta edizione, la manifestazione è dedicata alla memoria del poeta Armando. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

