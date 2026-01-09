CUP in rivolta | un siamo Babbo Natale e manco la Befana!

Il settore dei servizi di CUP è sotto pressione a causa di tensioni sindacali. Cisl e Cgil segnalano problemi legati a straordinari strutturali, contratti precari e il timore che, con il nuovo appalto, le attività e le competenze attuali possano essere trascurate o perse. La situazione richiede un approfondimento per garantire stabilità e tutela ai lavoratori coinvolti.

Sindacati sul piede di guerra: Cisl e Cgil denunciano straordinari strutturali, contratti fragili e il rischio che col nuovo appalto il lavoro svolto venga dimenticato. Ai Cup aretini salta la pazienza, non le prenotazioni Altro che prenotazioni, numerini e “torni domani”. Ai Cup della provincia di Arezzo l’aria è più tesa di una corda da bucato ad agosto. Stato d’agitazione, assemblea al San Donato e sciopero che bussa alla porta come un paziente senza impegnativa. Qualcuno se la ricorda la pubblicità anni Ottanta: “E chi sono io, Babbo Natale?” Ecco, i lavoratori dei Cup aretini dell’Asl Tse la pensano uguale: regali non ne fanno più. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - CUP in rivolta: un siamo Babbo Natale, e manco la Befana! Leggi anche: Dalle Fanoje agli elfi con Babbo Natale e la Befana: tutti gli appuntamenti del Natale 2025 a Capurso Leggi anche: Perché la Befana vola (e Babbo Natale no) Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. IL TG DI PREALPINA #Gallarate – Scuola al gelo, studenti in rivolta #BustoArsizio – Sicurezza in stazione: “Siamo organizzati così” #Saronno – Petardi nella cuccia dei gatti #Milano – Tragedia a Crans, i miracoli della banca dei tessuti #Varese – Fiamma - facebook.com facebook Fiamme in cella e arredi distrutti, scoppia la rivolta nel carcere di Massama. Gli agenti: «Siamo stremati» x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.