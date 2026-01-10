Ore supplementari nei Cup Asl la Cisl accende i riflettori con le testimonianze dirette | In gioco la dignità del lavoro

Da lanazione.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ore supplementari nei Cup delle Asl sono al centro del dibattito, con la Cisl che evidenzia le testimonianze dirette dei lavoratori. Turni più lunghi e contratti part-time si sommano ai sacrifici quotidiani, mettendo in discussione la dignità del lavoro nel settore sanitario pubblico. Questa situazione solleva importanti questioni sulla sostenibilità e sul rispetto dei diritti dei lavoratori coinvolti.

Arezzo, 10 gennaio 2026 – Ore in più che diventano routine, turni allungati che si sommano a contratti part-time, sacrifici quotidiani che garantiscono il funzionamento dei servizi Cup della sanità pubblica. Dietro gli sportelli dell’Asl Toscana Sud Est lavoratrici e lavoratori continuano a reggere un sistema fondato su ore supplementari non consolidate. Dopo l’annuncio unitario dello stato di agitazione, la Fisascat Cisl accende ora i riflettori sulle storie e sulle voci di chi ogni giorno affronta il problema sulla propria pelle. "Vogliamo dare ancora più voce a chi ogni giorno tiene in piedi un servizio essenziale della sanità pubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

ore supplementari nei cup asl la cisl accende i riflettori con le testimonianze dirette in gioco la dignit224 del lavoro

© Lanazione.it - Ore supplementari nei Cup Asl, la Cisl accende i riflettori con le testimonianze dirette: “In gioco la dignità del lavoro”

Leggi anche: Violenza economica, la Cisl Toscana accende i riflettori: “Serve autonomia per le donne”

Leggi anche: L'Asp di Palermo accende i riflettori sulla violenza di genere: un 25 novembre tra simboli, formazione e testimonianze

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Il Cup della provincia di Arezzo verso lo sciopero. Stato di agitazione al San Donato; Operatori Cup in stato di agitazione: Straordinari non riconosciuti ora siamo pronti allo sciopero; La rivolta del Cup della provincia di Arezzo: “Vogliamo il riconoscimento del nostro lavoro”; “Azzerati gli straordinari per oltre 300 mila ore”: alla Città della Salute la rivolta dei medici.

ore supplementari cup aslOre supplementari nei Cup Asl, la Cisl accende i riflettori con le testimonianze dirette: “In gioco la dignità del lavoro” - Dopo la proclamazione dello stato di agitazione unitario, la Fisascat Cisl dà voce alle lavoratrici degli sportelli: “Carichi cresciuti negli anni, turni sempre più lunghi e ore in più non riconosciut ... lanazione.it

ore supplementari cup aslOperatori Cup in stato di agitazione: "Straordinari non riconosciuti ora siamo pronti allo sciopero" - Trenta ore settimanali che diventano quaranta e spostamenti continui una provincia all’altra. msn.com

ore supplementari cup aslIl Cup della provincia di Arezzo verso lo sciopero. Stato di agitazione al San Donato - Ricorso massiccio agli straordinari ma con il nuovo appalto queste ore rischiano di non essere riconosciute. arezzonotizie.it

Cup, Cisl dalla parte dei lavoratori

Video Cup, Cisl dalla parte dei lavoratori

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.