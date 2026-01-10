Ore supplementari nei Cup Asl la Cisl accende i riflettori con le testimonianze dirette | In gioco la dignità del lavoro

Le ore supplementari nei Cup delle Asl sono al centro del dibattito, con la Cisl che evidenzia le testimonianze dirette dei lavoratori. Turni più lunghi e contratti part-time si sommano ai sacrifici quotidiani, mettendo in discussione la dignità del lavoro nel settore sanitario pubblico. Questa situazione solleva importanti questioni sulla sostenibilità e sul rispetto dei diritti dei lavoratori coinvolti.

Arezzo, 10 gennaio 2026 – Ore in più che diventano routine, turni allungati che si sommano a contratti part-time, sacrifici quotidiani che garantiscono il funzionamento dei servizi Cup della sanità pubblica. Dietro gli sportelli dell'Asl Toscana Sud Est lavoratrici e lavoratori continuano a reggere un sistema fondato su ore supplementari non consolidate. Dopo l'annuncio unitario dello stato di agitazione, la Fisascat Cisl accende ora i riflettori sulle storie e sulle voci di chi ogni giorno affronta il problema sulla propria pelle. "Vogliamo dare ancora più voce a chi ogni giorno tiene in piedi un servizio essenziale della sanità pubblica.

Cup, Cisl dalla parte dei lavoratori

La decisione segue l’ordinanza del giudice del lavoro; la Cisl Fp sollecita un confronto per salvaguardare lavoratori e servizi sanitari - facebook.com facebook

