Super Diop trascina Cuneo nell’anticipo della 18ma di A1 | Perugia al tappeto in casa e piemontesi vicine alla salvezza

Honda Cuneo Granda Volley ottiene una vittoria importante in trasferta contro Perugia nella 18ª giornata di Serie A1 femminile. Con un match senza precedenti, le piemontesi si avvicinano alla salvezza, superando le avversarie al Pala Barton Energy con un risultato di 0-3. Questa vittoria rappresenta un passo fondamentale nel percorso di mantenimento della categoria, evidenziando il momento positivo della squadra e le sue ambizioni future.

Colpo pesantissimo in chiave salvezza per Honda Cuneo Granda Volley, che espugna il Pala Barton Energy superando 0-3 la Bartoccini-Mc Restauri Perugia nella sfida della 18ª giornata di Serie A1 femminile. Tre punti di enorme valore per la formazione piemontese, che sale così a quota 20 in classifica, avvicinando in maniera concreta l'obiettivo salvezza, mentre Perugia, con la nuova alzatrice Giulia Gennari in regia, resta ferma a 12 punti, pienamente coinvolta nella lotta per evitare la retrocessione. La partita si indirizza fin dal primo set, giocato sul filo dell'equilibrio ma risolto nei momenti chiave dalla maggiore freddezza di Cuneo.

