Super Diop trascina Cuneo nell’anticipo della 18ma di A1 | Perugia al tappeto in casa 0-3 e piemontesi vicine alla salvezza

Nel match della 18ª giornata di Serie A1 femminile, Honda Cuneo Granda Volley conquista una vittoria importante superando 3-0 Perugia al Pala Barton Energy. Con questa prestazione, i piemontesi si avvicinano alla quota salvezza, mentre Perugia subisce una battuta d’arresto casalinga. Un risultato che influirà significativamente sulla classifica di entrambe le squadre nella stagione in corso.

Colpo pesantissimo in chiave salvezza per Honda Cuneo Granda Volley, che espugna il Pala Barton Energy superando 0-3 la Bartoccini-Mc Restauri Perugia nella sfida della 18ª giornata di Serie A1 femminile. Tre punti di enorme valore per la formazione piemontese, che sale così a quota 20 in classifica, avvicinando in maniera concreta l’obiettivo salvezza, mentre Perugia, con la nuova alzatrice Giulia Gennari in regia, resta ferma a 12 punti, pienamente coinvolta nella lotta per evitare la retrocessione. La partita si indirizza fin dal primo set, giocato sul filo dell’equilibrio ma risolto nei momenti chiave dalla maggiore freddezza di Cuneo. 🔗 Leggi su Oasport.it

