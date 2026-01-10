Cronista insultata a corteo Pro Pal | Clima incandescente mi sono sentita fuori casa in casa mia

Una cronista è stata insultata durante un corteo Pro Pal, dichiarando di aver avvertito un clima molto teso e di essersi sentita come “fuori casa”. L’episodio solleva questioni sulla libertà di informazione e sulla sicurezza dei giornalisti in contesti di protesta. È fondamentale garantire ambienti di lavoro sicuri, dove i professionisti possano svolgere il loro ruolo senza timori o intimidazioni.

"Vergogna, fuori i sionisti dal corteo": insulti a cronista Il Giornale al corteo Pro Pal di Milano - Dai manifestanti e dai microfoni del corteo che chiede la liberazione di Hannoun insulti alla giornalista Giulia Sorrentino. msn.com

Mo: Scalfarotto, 'solidarietà a cronista Il Giornale' - "Solidarietà alla giornalista de Il Giornale Giulia Sorrentino, insultata e mandata via dal corteo pro- lagazzettadelmezzogiorno.it

