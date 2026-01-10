Cronista insultata a corteo Pro Pal | Clima incandescente mi sono sentita fuori casa in casa mia
Una cronista è stata insultata durante un corteo Pro Pal, dichiarando di aver avvertito un clima molto teso e di essersi sentita come “fuori casa”. L’episodio solleva questioni sulla libertà di informazione e sulla sicurezza dei giornalisti in contesti di protesta. È fondamentale garantire ambienti di lavoro sicuri, dove i professionisti possano svolgere il loro ruolo senza timori o intimidazioni.
(Adnkronos) – “Chiunque dovrebbe poter svolgere il proprio lavoro senza dover temere per la propria incolumità. Il clima, però, era incandescente; mi sono sentita fuori casa in casa mia, in una città, Milano, in cui ho vissuto per tantissimi anni e che amo”. E’ uno sfogo amaro quello di Giulia Sorrentino, giornalista al quotidiano Il . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
