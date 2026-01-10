Corteo Pro Pal giornalista insultata al corteo | Questa faccia di m***a qui non ci deve stare

Sabato pomeriggio, a Milano, si è svolto il corteo Pro Pal, con circa mille partecipanti secondo le stime della questura. La manifestazione è stata organizzata per protestare contro gli arresti dei membri di un’associazione di solidarietà con il popolo palestinese. Durante l’evento, una giornalista è stata insultata con un’espressione offensiva, suscitando polemiche e discussioni sulla libertà di espressione e il rispetto durante le manifestazioni pubbliche.

