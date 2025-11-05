Nuroll Spa chiude 68 lavoratori a rischio licenziamento
Perderanno il lavoro ben 68 dipendenti dello stabilimento Nuroll SpA del Gruppo Polinas di Pignataro Maggiore. L’incontro tenutosi presso la sede di Confindustria a Caserta ha infatti sancito la conferma dell’avvio della procedura di licenziamento collettivo conseguente alla totale cessazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it
