Nuroll Spa chiude 68 lavoratori a rischio licenziamento

Casertanews.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Perderanno il lavoro ben 68 dipendenti dello stabilimento Nuroll SpA del Gruppo Polinas di Pignataro Maggiore. L’incontro tenutosi presso la sede di Confindustria  a Caserta ha infatti sancito la conferma dell’avvio della procedura di licenziamento collettivo conseguente alla totale cessazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

nuroll spa chiude 68Natale amaro per i 68 lavoratori della Nuroll di Pignataro Maggiore: avviata la procedura di licenziamento collettivo - Un Natale che sa di amara sconfitta per i 68 dipendenti dello stabilimento Nuroll SpA di Pignataro Maggiore (Caserta), appartenente al Gruppo Polinas. Da pupia.tv

Caserta, allarme industria: 68 licenziamenti alla Nuroll. Cisal lancia appello alla politica - Si annuncia un Natale particolarmente amaro per i 68 dipendenti dello stabilimento Nuroll SpA del Gruppo Polinas di Pignataro Maggiore. Lo riporta sciscianonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Nuroll Spa Chiude 68