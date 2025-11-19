Lastminutecom 67 lavoratori a rischio licenziamento | Nessuna ricollocazione in Italia
Non arrivano buone notizie per i 67 lavoratori e lavoratrici italiani del gruppo Lastminute.com in Italia a rischio licenziamento. Per loro non c'è alcuna possibilità di essere ricollocati nel nostro Paese.Lastminute.com, 67 lavoratori a rischio licenziamentoL'aggiornamento arriva dai sindacati. 🔗 Leggi su Today.it
