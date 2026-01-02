Strage di Capodanno a Crans-Montana almeno 47 morti L'ambasciatore italiano | 6 connazionali dispersi molti corpi irriconoscibili ultime news

Aggiornamenti sulla tragedia di Capodanno a Crans-Montana, Svizzera: almeno 47 vittime e 115 feriti. L'ambasciatore italiano segnala sei connazionali ancora dispersi e numerosi corpi irriconoscibili, mentre le autorità continuano le operazioni di ricerca e soccorso. Questa notizia viene aggiornata in tempo reale per fornire un quadro chiaro e preciso degli eventi.

Strage Crans-Montana, l'inviato Guy Chiappaventi (TG La7) scoppia a piangere in diretta: "Vi prego di scusarmi ", video - Guy Chiappaventi in lacrime in diretta al Tg La7 mentre racconta l’incendio di Crans- libero.it

Strage Crans-Montana, gli ultimi aggiornamenti in diretta | Tajani: «Sei italiani dispersi, 13 ricoverati» - Un incendio e una serie di esplosioni hanno distrutto un locale nella località sciistica svizzera, durante una festa di Capodanno cui partecipavano anche numerosi giovanissimi ... corriere.it

Primo piano | Strage di capodanno in un locale pubblico di Crans Montana (Svizzera): c'è anche una bellunese tra gli oltre 100 feriti. - facebook.com facebook

I racconti degli scampati all’altra strage di Capodanno x.com

