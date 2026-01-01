Strage alla festa di Capodanno a Crans-Montana Svizzera | 40 morti e 100 feriti L' ambasciatore italiano | Ci sono connazionali che non hanno notizie di familiari Il rogo e il sangue | una carneficina
Nella notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, un incendio nel seminterrato del locale «Le Constellation» ha causato una tragedia con 40 morti e oltre 100 feriti. L'ambasciatore italiano ha riferito che alcuni cittadini italiani sono ancora senza notizie dei familiari. L’incidente, avvenuto durante un evento con fino a 400 persone, rappresenta una grave perdita e solleva preoccupazioni sulla sicurezza degli spazi pubblici.
L'incendio nel seminterrato del «Le Constellation» durante la festa di Capodanno: il locale può ospitare fino a 400 persone. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Il Capodanno tra festa e raccoglimento nella capitale australiana dopo la strage di Bondi Beach. Rafforzate le misure di sicurezza. - facebook.com facebook
