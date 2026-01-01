Strage alla festa di Capodanno a Crans-Montana Svizzera | 40 morti e 100 feriti L' ambasciatore italiano | Ci sono connazionali che non hanno notizie di familiari Il rogo e il sangue | una carneficina

Nella notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, un incendio nel seminterrato del locale «Le Constellation» ha causato una tragedia con 40 morti e oltre 100 feriti. L'ambasciatore italiano ha riferito che alcuni cittadini italiani sono ancora senza notizie dei familiari. L’incidente, avvenuto durante un evento con fino a 400 persone, rappresenta una grave perdita e solleva preoccupazioni sulla sicurezza degli spazi pubblici.

Esplosione alla festa di Capodanno nel bar di una stazione sciistica svizzera: 40 morti e 100 feriti - Sky News: 'la polizia non tratta l'incidente come attentato terroristico'. ansa.it

Strage di Capodanno a Crans-Montana: almeno 40 morti in un bar - La notte di Capodanno si è trasformata in una strage a Crans- giornalelavoce.it

#NEWS - +++ #Strage alla festa di #Capodanno a #CransMontana in #Svizzera: “Quaranta morti e cento feriti”. Un'esplosione. Alcune vittime non sono riconoscibili per le gravi ustioni. La deflagrazione ha devastato il bar Le Constellation, molto frequentato d x.com

