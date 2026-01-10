Crans-Montana la vicesindaca si scusa con le famiglie | Mancanze sui controlli

Il Comune di Crans-Montana si scusa con le famiglie coinvolte, riconoscendo le responsabilità per le mancanze nei controlli presso il bar Le Constellation dal 2019. La vicesindaca ha espresso rammarico per le omissioni che hanno influenzato la sicurezza e il benessere della comunità, annunciando azioni correttive per migliorare le procedure di monitoraggio in futuro.

Il Comune di Crans-Montana riconosce le sue responsabilità per la mancanza di controlli nel bar Le Constellation dal 2019. A dirlo è la vicesindaca della cittadina vallese Nicole Bonvin Clivaz. “Abbiamo una responsabilità per questa mancanza. L’indagine ci dirà perché ci sono state queste mancanze. Oggi non abbiamo le risposte vere”, ha detto in un’intervista rilasciata all’emittente svizzera Rts in seguito alla cerimonia di commemorazione delle vittime della strage di Capodanno. La vicesindaca di Crans-Montana si scusa con le famiglie. “ Porgiamo le nostre scuse a tutte le famiglie in lutto e afflitte dal dolore”, “vogliamo sostenerle nel miglior modo possibile” e “ faremo tutto il possibile affinché ciò non si ripeta”, ha detto ancora Bonvin Clivaz dopo le polemiche sorte a seguito del fatto che qualche giorno fa, durante la conferenza stampa del Consiglio comunale di Crans-Montana, non erano state presentate scuse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

