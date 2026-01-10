Crans-Montana Jacques Moretti ha ammesso che una porta di servizio era chiusa dall' interno
Durante l’interrogatorio di oltre sei ore, Jacques Moretti ha dichiarato che una porta di servizio al primo piano era chiusa dall’interno. Secondo quanto riferito, avrebbe aperto la porta dopo aver domato l’incendio, trovando diversi corpi senza vita nel suo locale. Questa testimonianza fornisce dettagli importanti sulla dinamica dell’incidente, contribuendo alle indagini in corso.
Durante l'interrogatorio durato oltre sei ore, Jacques Moretti avrebbe affermato agli inquirenti che la porta di servizio al primo piano era bloccata e che sarebbe tornato al suo locale, una volta domato l'incendio, aprendo la porta e trovandosi di fronte diversi corpi senza vita. Al momento Moretti, assieme alla moglie Jessica, è accusato di omicidio colposo, ma le ultime testimonianze potrebbero indurre gli inquirenti all'accusa di omicidio per dolo eventuale.
