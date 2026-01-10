Crans Montana il padre di Elsa rompe il silenzio | parole strazianti

Crans Montana, il padre di Elsa rompe il silenzio con parole toccanti, descrivendo una situazione difficile e tesa. In un momento di grande incertezza, le sue parole evidenziano la complessità della situazione, sottolineando come ogni attimo sia prezioso e difficile da gestire. Un racconto che offre uno sguardo diretto sulla difficile condizione della famiglia in questo momento delicato.

– «La situazione è tesa. Ogni minuto è una conquista. Siamo ancora in una fase in cui non si sa cosa può succedere». Le parole di Lorenzo Rubino fotografano senza filtri l’angoscia di una famiglia sospesa nell’attesa. Sua figlia Elsa, 15 anni, studentessa biellese, è ricoverata in rianimazione all’ospedale di Zurigo dopo essere rimasta gravemente ferita nell’incendio del bar Le Constellation a Crans-Montana, scoppiato nella notte di Capodanno. La ragazza stava trascorrendo le vacanze in Svizzera quando la festa si è trasformata in un incubo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

