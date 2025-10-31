Sarei dovuto morire io Il dramma della famiglia Delogu il padre rompe il silenzio | parole strazianti

Walter Delogu parla con la voce rotta dal dolore. In una lunga intervista a La Repubblica, l’uomo, ex autista e guardia del corpo di Marco Pannella, racconta la tragedia più grande della sua vita: la morte del figlio Evan Delogu, appena diciottenne, scomparso in un incidente in moto. «Mio figlio era un angelo», dice, «il karma ha sbagliato mira: ero io quello da colpire». Parole che tagliano come lame, perché racchiudono il peso di una perdita e la rabbia di un padre che non riesce a trovare pace. Delogu descrive Evan come «un ragazzo d’oro, onesto, sereno, equilibrato», un giovane che «aveva scelto una strada pulita, diversa dalla mia». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Sarei dovuto morire io”. Il dramma della famiglia Delogu, il padre rompe il silenzio: parole strazianti

