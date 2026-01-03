Devo farlo per lei Crans-Montana il padre di Chiara Costanzo rompe il silenzio Confessione da brividi

Da tvzap.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il padre di Chiara Costanzo ha scelto di parlare, rompendo il silenzio su un dramma avvenuto a Crans-Montana. La sua testimonianza rivela dettagli sconvolgenti su una vicenda che ha segnato profondamente la famiglia. In questa ricostruzione, si cerca di fare chiarezza su un episodio che ha suscitato grande attenzione e commozione, offrendo un quadro preciso e sobrio di quanto accaduto.

– Il dramma avvenuto a Crans-Montana, rinomata località turistica svizzera, si è trasformato in una tragedia irreversibile per la famiglia Costanzo. All’inizio del nuovo anno, in un contesto di festa e celebrazioni per il Capodanno, un incendio scoppiato in un locale ha causato un bilancio gravissimo, con morti e feriti tra giovani e turisti. Tra le vittime, secondo quanto emerge dalle comunicazioni ufficiali, vi è la sedicenne milanese Chiara Costanzo, presente nel locale al momento del rogo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

devo farlo per lei crans montana il padre di chiara costanzo rompe il silenzio confessione da brividi

© Tvzap.it - “Devo farlo per lei”. Crans-Montana, il padre di Chiara Costanzo rompe il silenzio. Confessione da brividi

Leggi anche: Crans-Montana, chi è la 16enne dispersa Chiara Costanzo

Leggi anche: “L’ho vista bruciare”. Crans-Montana, il fidanzato di Eleonora rompe il silenzio

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Incidente Crans-Montana: il supporto del Servizio nazionale della protezione civile; Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; Incendio a Crans-Montana. Mons. Lovey (vescovo di Sion): “La Chiesa è vicina, nessuno si senta solo”; Crans-Montana, la strage e l'indifferenza.

devo farlo crans montanaCrans-Montana, la strage di Capodanno: “Ho visto ragazzi senza capelli correre tra le fiamme - Le autorità italiane in Svizzera sono state contattate dalle famiglie di circa 25 giovani ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.