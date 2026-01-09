Venezuela liberati due italiani | cresce la speranza per Trentini e gli altri detenuti

Da panorama.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La liberazione di due italiani in Venezuela rappresenta un passo importante verso la soluzione della situazione dei prigionieri politici nel paese. Con cambiamenti politici e la possibilità di negoziati, cresce la speranza di vedere presto tornare in libertà anche altri detenuti, tra cui Trentini e cittadini italiani coinvolti. Questa evoluzione potrebbe segnare un punto di svolta nella difficile vicenda dei prigionieri italiani in Venezuela.

Con la cattura di Nicolás Maduro e la ridefinizione degli equilibri si è accesa la speranza di vedere tornare in libertà i prigionieri politici detenuti in Venezuela, inclusi gli italiani. E nelle ultime ore è arrivato il primo segnale concreto da parte del governo venezuelano: il rilascio dei connazionali Luigi Gasperin e Biagio Pilieri. E con il nuovo clima di fiducia, cresce l’attesa per la liberazione di Alberto Trentini e di Mario Burlò. Gli italiani liberati. Tra i prigionieri che sono stati liberati, ci sono anche l’imprenditore Luigi Gasperin e il giornalista Biagio Pilieri. Il primo, di 77 anni, era stato arrestato nello Stato del Monagas il 7 agosto dello scorso anno con l’accusa di presunta detenzione, trasporto e uso di materiale esplosivo per le sue attività petrolifere. 🔗 Leggi su Panorama.it

venezuela liberati due italiani cresce la speranza per trentini e gli altri detenuti

© Panorama.it - Venezuela, liberati due italiani: cresce la speranza per Trentini e gli altri detenuti

Leggi anche: Il Venezuela apre le carceri, libero l’imprenditore Luigi Gasperin. Attesa e speranza per Alberto Trentini e gli altri detenuti italiani

Leggi anche: Venezuela, liberati gli italiani Pilieri e Gasperin: non si spegne la speranza per Trentini

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il Venezuela libera alcuni detenuti, anche gli italiani Gasperin e Pilieri. Speranza per Trentini; Venezuela, due italiani liberati: ma l’attesa è ancora un incubo; Venezuela, gli italiani Biagio Pilieri e Luigi Gasperin tra i 250 prigionieri liberati; Venezuela, liberati gli italiani Luigi Gasperin e Biagio Pilieri. Attesa per Alberto Trentini e Mario Burlò.

venezuela liberati due italianiVenezuela, gli italiani Gasperin e Pilieri liberati. Attesa per Trentini e altri connazionali - Caracas ha annunciato la liberazione di un “numero importante” di venezuelani e stranieri ma non hanno fornito un elenco ... askanews.it

Venezuela, liberati gli italiani Gasperin e Pilieri. Chi sono gli altri italiani prigionieri - La scarcerazione arriva dopo mesi di pressioni e riaccende l’attenzione sugli altri connazionali ancora detenuti nelle carceri del Paese ora nel caos ... notizie.tiscali.it

venezuela liberati due italianiVenezuela, chi sono gli italiani liberati: attesa per Alberto Trentini - Attesa per Alberto Trentini e Mario Burlò dopo che il nuovo governo venezuelano ha annunciato la liberazione di arrestati stranieri ... vanityfair.it

Venezuela, liberati gli italiani. Speranze per Trentini

Video Venezuela, liberati gli italiani. Speranze per Trentini

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.