Venezuela liberati due italiani | cresce la speranza per Trentini e gli altri detenuti

La liberazione di due italiani in Venezuela rappresenta un passo importante verso la soluzione della situazione dei prigionieri politici nel paese. Con cambiamenti politici e la possibilità di negoziati, cresce la speranza di vedere presto tornare in libertà anche altri detenuti, tra cui Trentini e cittadini italiani coinvolti. Questa evoluzione potrebbe segnare un punto di svolta nella difficile vicenda dei prigionieri italiani in Venezuela.

Con la cattura di Nicolás Maduro e la ridefinizione degli equilibri si è accesa la speranza di vedere tornare in libertà i prigionieri politici detenuti in Venezuela, inclusi gli italiani. E nelle ultime ore è arrivato il primo segnale concreto da parte del governo venezuelano: il rilascio dei connazionali Luigi Gasperin e Biagio Pilieri. E con il nuovo clima di fiducia, cresce l’attesa per la liberazione di Alberto Trentini e di Mario Burlò. Gli italiani liberati. Tra i prigionieri che sono stati liberati, ci sono anche l’imprenditore Luigi Gasperin e il giornalista Biagio Pilieri. Il primo, di 77 anni, era stato arrestato nello Stato del Monagas il 7 agosto dello scorso anno con l’accusa di presunta detenzione, trasporto e uso di materiale esplosivo per le sue attività petrolifere. 🔗 Leggi su Panorama.it

