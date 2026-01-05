Perché la il cane fa cacca subito dopo aver mangiato | cos'è il riflesso gastrocolico e perché non deve preoccuparci
Il comportamento del cane di evacuare subito dopo aver mangiato è normale e legato al riflesso gastrocolico, un processo fisiologico che stimola la motilità intestinale. Questa risposta è comune sia nei cuccioli che negli adulti e non deve causare preoccupazioni. Comprendere il funzionamento di questo riflesso aiuta a interpretare correttamente le abitudini del nostro animale, assicurando un'attenzione adeguata alla sua salute e al suo benessere.
Dopo aver mangiato è del tutto normale che il cane faccia cacca. Accade negli adulti e specialmente nei cuccioli per l'attivazione di un processo fisiologico che controlla anche la peristalsi e attraverso il cosiddetto riflesso gastrocolico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
