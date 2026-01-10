Cortona un anno di manutenzioni | centinaia di interventi sul territorio

Nel corso dell’anno, Cortona ha concentrato importanti interventi di manutenzione sul territorio, coinvolgendo il personale comunale e le ditte convenzionate. Le attività hanno riguardato il taglio dell’erba, la prevenzione del rischio idraulico e la sicurezza stradale, con l’obiettivo di garantire un ambiente più sicuro e curato per residenti e visitatori. Un impegno costante per migliorare la qualità della vita nella comunità.

Arezzo, 10 gennaio 2026 – . Il lavoro quotidiano del personale addetto e delle ditte convenzionate: taglio erba, prevenzione rischio idraulico e sicurezza stradale. Sono oltre mille gli interventi effettuati nel 2025 dal personale addetto alle manutenzioni del Comune di Cortona. Si tratta di un lavoro di cura delle aree verdi, dei parchi pubblici e dei cortili negli ambienti scolastici, ma anche di azioni mirate a risolvere criticità che vengono a crearsi improvvisamente. A questi vanno aggiunti gli interventi effettuati per il taglio erba, ma anche per la prevenzione del rischio idraulico, mediante il rifacimento di fossati e fossette oltre ai lavori per la sicurezza stradale con la sostituzione di cartelli e il rifacimento della segnaletica.

