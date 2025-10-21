Cortona nuovo mini escavatore per le manutenzioni
Arezzo, 21 ottobre 2025 – , p rosegue il rinnovamento del parco dei mezzi operativi Il Comune di Cortona continua ad investire nel rinnovamento del parco mezzi per le manutenzioni. Dopo il recente acquisto di due furgoni, da pochi giorni è entrato in servizio un nuovo mini escavatore. Il mezzo sarà impiegato per il piano delle manutenzioni e permetterà di migliorare le capacità di intervento del personale addetto. L’investimento del Comune ammonta a circa 60mila euro. Il mini escavatore può essere utilizzato sia con la classica benna che con il supporto per le trinciature, permettendo una flessibilità di intervento sulla base delle azioni di manutenzione in programma. 🔗 Leggi su Lanazione.it
