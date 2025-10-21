A Cortona è operativo il nuovo mini escavatore per le manutenzioni

Il Comune di Cortona continua a investire nel rinnovamento del parco mezzi per le manutenzioni. Dopo il recente acquisto di due furgoni, da pochi giorni è entrato in servizio un nuovo mini escavatore. Il mezzo sarà impiegato per il piano delle manutenzioni e permetterà di migliorare le capacità. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

