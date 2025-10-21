A Cortona è operativo il nuovo mini escavatore per le manutenzioni
Il Comune di Cortona continua a investire nel rinnovamento del parco mezzi per le manutenzioni. Dopo il recente acquisto di due furgoni, da pochi giorni è entrato in servizio un nuovo mini escavatore. Il mezzo sarà impiegato per il piano delle manutenzioni e permetterà di migliorare le capacità. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Scopri altri approfondimenti
Cortona, nuovo incontro pubblico per l’adozione del Piano operativo http://dlvr.it/TNH6w3 ? #Cortona - X Vai su X
E' stato individuato l'automobilista che ieri ha investito, uccidendolo, Donato De Carlo, il 60enne, cuoco di professione, travolto da un'auto pirata intorno alle 20 mentre camminava lungo la regionale 71 a Terontola, nel Comune di Cortona (Arezzo), insieme al - facebook.com Vai su Facebook
A Cortona è operativo il nuovo mini escavatore per le manutenzioni - Prosegue il rinnovamento del parco dei mezzi operativi da parte dell'amministrazione. Scrive arezzonotizie.it
Cortona, nuovo incontro pubblico per l’adozione del Piano operativo - Prosegue il percorso di partecipazione per l’adozione dello strumento urbanistico È indetto un incontro pubblico per favorire la ... Riporta lanazione.it