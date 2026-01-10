Pro Pal giornalista insultata al corteo | Questa faccia di m***a qui non ci deve stare

Sabato pomeriggio, a Milano, si è svolta una manifestazione organizzata dal corteo Pro Pal, con circa un migliaio di partecipanti secondo le stime della questura. La protesta si è concentrata contro gli arresti dei membri di un’associazione di solidarietà con il popolo palestinese. Durante l’evento, sono stati registrati momenti di tensione, tra cui un episodio in cui una giornalista è stata insultata.

Il corteo Pro Pal ha sfilato sabato pomeriggio per le vie di Milano. Un migliaio - secondo i numeri forniti dalla questura - i partecipanti alla manifestazione indetta per protestare contro gli arresti dei componenti della associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese e la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Corteo pro pal, insulti e intimidazioni a giornalista de "Il Giornale" Leggi anche: Roma, a corteo pro-Pal bruciata immagine Crosetto: "Non ci arruoliamo" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Corteo pro pal, insulti e intimidazioni a giornalista de "Il Giornale" - La giornalista de Il Giornale Giulia Sorrentino è stata bersaglio di insulti e intimidazioni durante un corteo pro Pal a Milano. msn.com

La nostra giornalista Sorrentino aggredita dai pro Pal - I manifestanti hanno tentato di cacciarla urlando slogan antisionisti mentre seguiva la protesta per la liber ... msn.com

Assalto dei pro Pal al quotidiano ‘La Stampa’. Solidarietà ai giornalisti da Mattarella e Meloni - Letame e scritte sui muri: “Fuck Stampa” e “Free Shahin” in riferimento all'imam di via Saluzzo che resta recluso nel Centro di permanenza ... rainews.it

La giornalista Veronica Passaretti insultata sui social per le foto ad Atreju: “L’odio della sinistra radicale è estremamente pericoloso”- - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.