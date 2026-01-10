Corso di ginnastica della memoria Sostenere la vita nella terza età

Il corso di ginnastica della memoria, promosso dal Movimento Sportivo Popolare Italia Comitato di Ferrara, si rivolge alle persone della terza età di Comacchio. Inserito nel tavolo delle pari opportunità, mira a sostenere le funzioni cognitive e promuovere il benessere. Un’opportunità per mantenere attiva la mente e favorire una vita più serena e autonoma nella fase avanzata.

Un corso di ginnastica della memoria che rientra all’interno del tavolo delle pari opportunità, per essere d’aiuto alle persone della terza età di Comacchio, è stato proposto dal Movimento Sportivo Popolare Italia Comitato di Ferrara. L’iniziativa rientra all’interno del progetto "Di pari passo..insieme contro le discriminazioni di genere", cofinanziato dalla Regione, promosso e coordinato dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Comacchio. E’ quanto previsto a partire da giovedì 5 febbraio e fino al 19 marzo, con 7 incontri di un’ora circa ognuno, ai quali saranno ammesse un massimo di 25 persone over 65 anni che non abbiano malattie degenerative cognitive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Corso di ginnastica della memoria. Sostenere la vita nella terza età Leggi anche: Povertà e salute, le difficoltà economiche accorciano (di 9 anni) la vita nella terza età Leggi anche: Sport Senior, ginnastica gratis per la terza età: 3.900 domande prese in carico dal Comune Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Corso di ginnastica della memoria. Sostenere la vita nella terza età. Corso di ginnastica della memoria. Sostenere la vita nella terza età - Comacchio, è fondamentale preservare le capacità cognitive soprattutto per le persone che abitano da sole. msn.com

Parte il corso di ginnastica della memoria - A Cesenatico è situata in viale Torino, nella sede del centro sociale Cesenatico... ilrestodelcarlino.it

Parte il 5 febbraio il corso gratuito “Ginnastica della memoria” organizzato da Msp Italia – comitato di Ferrara Il corso, gratuito, rivolto agli over 65, consiste in 7 incontri che si terranno a Palazzo Bellini della durata di un'ora a partire dalle ore 9 e saranno - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.