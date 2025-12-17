Povertà e salute le difficoltà economiche accorciano di 9 anni la vita nella terza età

L'articolo analizza l'impatto delle difficoltà economiche sulla salute degli anziani, evidenziando come la povertà possa ridurre l'aspettativa di vita di circa 9 anni. Si approfondisce il divario crescente tra anziani a reddito alto e basso, sottolineando le conseguenze di un divario economico sull'aspettativa di vita e le sfide sociali associate.

Il dato preoccupa. Si amplia il divario dell’ aspettativa di vita tra anziani a reddito elevato rispetto a quelli che reddito basso. Si crea una forbice, basata sulle condizioni economiche nell’attesa di vita. Con una differenza che può arrivare anche a 9 anni. A dirlo è un’analisi dello scorso ottobre condotta dal National Council on Aging (NCOA) degli USA i e dal LeadingAge long-term services and supports (LTSS) Center dell’Università del Massachusetts a Boston, che ha valutato l’impatto delle condizioni socio-economiche negative sugli over 60 statunitensi coinvolti nell’Health and Retirement Study, lo studio nazionale degli Usa su salute e pensione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

